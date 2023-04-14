الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجد القاسم: السوشيال ميديا ساهمت في انتشار أغاني المهرجانات

مجد القاسم
مجد القاسم

قال الفنان السوري مجد القاسم، إن السوشيال ميديا ساهمت في انتشار أغاني المهرجانات، مضيفا: جيل هاتي بوسة يا بت، شوهوا الفن الأصيل، وأحدثوا فيه شرخ، لا علاقة لهم بالتطور". 

وأضاف الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: لولا السوشيال ميديا مكنش هيبقى فيه مهرجانات، زمان القناة الفضائية كانت تحتاج ملايين، لكن الآن  كل شخص في العالم عنده 50 قناة".

وأكد مجد أنه ضد الكلمات ولم أعترض على لون المزيكا الجديدة، لكن لابد من بذل جهود كبيرة لتصحيح المسار".

وقال عن الفنان محمد رمضان، إنه فنان كبير ولا يحتاج لخلع ملابسه لزيادة شهرته، ونحت في الصخر عشان يظهر وهو فنان مقنع وله كاريزما".

مجد القاسم المهرجانات أغاني المهرجانات

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