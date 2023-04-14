الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف كان النبي يجتهد في العشر الأواخر من رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن النبي صلى الله وعليه وسلم كان يجتهد في العبادة بشهر رمضان الكريم.

الاجتهاد في العبادة

وأكد الدكتور هاني تمام، خلال لقائه عبر فضائية "الناس"، أن السيدة عائشة قالت "كان النبي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره"، وهذا يعني أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان يتفرغ للعبادة في هذه الأيام المباركة للتقرب من الله سبحانه وتعالى.

اعتكاف النبي 

وأضاف في حديثه، أن النبي كان يفعل سنة مباركة في هذا الشهر الكريم، وهذه السنة يمكن تلخيصها في الحديث النبوي الذي نقله أبو هريرة رضي الله عنه، حينما قال" كان النبي يعتكف في شهر رمضان العشر الأواخر، وكان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوماً".

هاني تمام فضل العشر الأواخر الاجتهاد بالعبادة قناة الناس الشيخ هاني تمام

الأكثر قراءة

أفلام العيد.. محمد رمضان رجل عصابات.. هيفاء وهبى ابنة محتل فرنسى.. وشيكو بقّال

انحراف عن المسار.. خبراء يكشفون لـ"الدستور" تداعيات تجميد أنشطة التيار الصدري

محافظ البنك المركزى: لم ولن نتردد فى استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم

جزيرة الورد ينظم لم الشمل 7 ويتبرع بجهاز لأورام المنصورة

إصابة 12شخصًا فى انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

القبض على عامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور