كيف كان النبي يجتهد في العشر الأواخر من رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور هاني تمام، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن النبي صلى الله وعليه وسلم كان يجتهد في العبادة بشهر رمضان الكريم.

الاجتهاد في العبادة

وأكد الدكتور هاني تمام، خلال لقائه عبر فضائية "الناس"، أن السيدة عائشة قالت "كان النبي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره"، وهذا يعني أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان يتفرغ للعبادة في هذه الأيام المباركة للتقرب من الله سبحانه وتعالى.

اعتكاف النبي

وأضاف في حديثه، أن النبي كان يفعل سنة مباركة في هذا الشهر الكريم، وهذه السنة يمكن تلخيصها في الحديث النبوي الذي نقله أبو هريرة رضي الله عنه، حينما قال" كان النبي يعتكف في شهر رمضان العشر الأواخر، وكان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوماً".