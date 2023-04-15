مع قرب موعد عيد الفطر المبارك حرص محبو وعشاق الدواجن منذ الساعات الأولى على معرفة أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 أبريل 2023، عبر جوجل، ويضاف للسعر في المزرعة ما بين مبلغ 10 جنيهات و20 جنيها بجميع أسواق التجزئة.

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 أبريل 2023

وتستعرض "الدستور" أسعار الدواجن اليوم السبت 15 أبريل 2023 والبيض في الأسواق بهذا التقرير.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت داخل بورصة الدواجن الرئيسية مبلغ ما بين 69 جنيها و70 جنيها، كما ستتراوح أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء بقيمة ما بين 54 جنيها و55 جنيها للكيلو الواحد، ووصل سعر الدواجن البلدي إلى مبلغ 98 جنيهًا، وكذلك سجل البط البلدي مبلغ 150 جنيها، أما البط المستورد وصل إلى قيمة 90 جنيهًا.

ويتراوح سعر الكتكوت الأبيض بمبلغ ما بين 6 جنيهات و7 جنيهات، ووصل سعر الكتكوت ساسو إلى مبلغ من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بينما البانيه فسيتراوح سعره ما بين مبلغ 160 و170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت

وسجل سعر البيض الأبيض اليوم السبت مبلغ 105 جنيهات للكرتونة الواحدة، وسيصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا، ويبلغ سعر البيض الأحمر حوالي 105 جنيهات في الكرتونة، وسيصل إلى المستهلك بمبلغ 115 جنيها، والبيض البلدي بلغ حوالي 114 جنيها للكرتونة، وسيصل للمستهلك بقيمة 117 جنيهًا.

أسباب ارتفاع سعر الفراخ المجمدة اليوم



وقامت وزارة التموين في مصر والتجارة الداخلية برفع جميع أسعار الدواجن البرازيلية والفراخ المحلية المجمدة والتي سيتم طرحها في كافة المجمعات الاستهلاكية التابعة بشركات وزارة التموين.

وارتفعت أسعار الدواجن المجمدة اليوم السبت بمبلغ 20 جنيهًا للكيلو الواحد لكي تكون بسعر حوالي 85 جنيها بديلا من مبلغ 65 جنيها.

وجاءت أسعار الدواجن المجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية وتكون على النحو التالي:

كيلو الدواجن المجمدة المستوردة بمبلغ 85 جنيهًا

كيلو الدواجن المجمدة المحلية بقيمة 85 جنيهًا.

وأعلنت شعبة بيض المائدة التي تتبع لاتحاد منتجي الدواجن، عن وجود احتمالات لانهيار الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بسبب وجود نقص في خامات الأعلاف في جميع الأسواق مؤخرا، حتى عقب تقديم الاتحاد العام بمنتجي الدواجن وشعبة بيض المائدة للعديد من خطابات لكل الجهات المعنية للاستغاثة من عدم التوفير لخامات الأعلاف اللازمة لاستمرار الصناعة.