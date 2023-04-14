الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برنامج العرافة.. عفاف شعيب: تاريخى الفنى مشرف وفاتن حمامة طلعت بقميص نوم

عفاف شعيب
عفاف شعيب

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها رفضت أعمالًا عرضت عليها في السينما، لأن بعض المشاهد تتطلب ظهورها بقميص نوم، أو مايوه، وهو أمر بالنسبة لها مرفوض.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار": "اتعرض عليا أدوار كثيرة لا تناسبني، ولا أنزعج من المشاهد القديمة وظهوري بدون حجاب، لأنه سنين عمري مينفعش ألغيها من حياتي، هو تاريخ في حياتي، وشىء مشرف مفيهوش غلط".

وردًا على سؤال بسمة وهبة لها، هل ترى نفسها أفضل من فاتن حمامة، التي عملت في السينما، ولم ترتد مايو أو قميص نوم، قالت عفاف شعيب: "فاتن حمامة لبست واتباست واتحضنت، من عمر الشريف، قبل ما يتجوزها".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.


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