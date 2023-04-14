الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حبر سرى".. محمد محيى: مؤخرًا أحببت أغانى المهرجانات وممكن أنتج لـ"مسلم"

حبر سري.. محمد محيي
"حبر سري".. محمد محيي

قال المطرب محمد محيي، إنه يحاول إنتاج أفكار جديدة تتماشى مع كافة الأجيال وتجمع بين شكل الأغنية الطبيعي ودمجه مع الراب والمهرجانات، مشددًا على أنه يحب الأغاني الشعبي والمهرجانات.

أغاني المهرجانات 

وأكد المطرب محمد محيي، حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه مؤخرًا بدأ يحب المهرجانات، حيث أصبح بها غناء، مشددًا على أنه كان في البداية رافضًا لهم، متابعًا: "ممكن أنتج لمسلم".

الدمج الغنائي 

وأضاف في حديثه، أنه يحب صوته ويمتلك أغاني جيدة، مشددًا على أنه يسمع الكثير من المطربين، منوهًا بأنه كان رافضًا للون الجديد من الأغنية لكنه أصبح يحبها، حيث إنه أصبح بها غناء، ويتم دمج المؤدي مع المغني.

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حبر سري القاهرة والناس أغاني المهرجانات محمد محيي برنامج حبر سري

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