"حبر سري".. عمرو عبد الجليل: محمد سعد له طريقته الخاصة في الكوميديا

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إن النجم محمد سعد له طريقته الخاصة في تقديم الكوميديا، وهو يمتلك طريقه الخاص، قائلاً: "محمد سعد مبيقلدش طريقتي في الكوميديا".

حبر سري

وأكد الفنان عمرو عبد الجليل، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري " المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه لا يرفض حال مشاركته في عمل كوميدي مع الفنان محمد سعد، وأن يسبق الأخير اسمه في تتر العمل الفني.

مشاهدة الأعمال الفنية

وتابع: “مبيفرقش معايا مكان اسمي، وعمري ما اعترضت على مكان اسمي في التتر في أي دور أو مسلسل”.

وأضاف في حديثه، أن عدم مشاهدته للأعمال الفنية لم يؤثر على وجوده في الأعمال الفنية، مشددًا على أنه لم يؤثر على المخرجين، كما أنه لم يدعمه أحد في دخول المجال الفني.