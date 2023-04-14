موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 ورسائل تهنئة بهذه المناسبة

يتساءل المسلمون مع بدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان الكريم عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 كي يستعدوا لتلك المناسبة السعيدة إما بشراء الملابس لإحياء شعيرة العيد بالفرحة أو شراء الكحك أو صناعته منزليًا.

عيد الفطر 2023

إن يوم العيد هو يوم فرح وسرورٍ شُرع للمسلمين بإتمام فريضة فرضها الله ـ تعالى ـ عليهم، ولهذا فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رخص في إظهار السرور في هذا اليوم وتأكيده، بالغناء والضرب بالدف واللعب واللهو المباح، بل إن من الأحاديث ما يفيد أن إظهار هذا السرور في الأعياد شعيرة من شعائر هذا الدين.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

وفقاً لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيام عيد الفطر المبارك كان الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة.

وقفة عيد الفطر 2023

وآخر أيام شهر رمضان" وقفة عيد الفطر 2023" ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023

ويحب المسلمون تبادل رسائل التهنئة والمحبة فيما بينهم سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو هاتفيًا، وفي السطور التالية بعض من الرسائل الرقيقة بتلك المناسبة.

تطيب الأيام بقدوم عيد الفطر السعيد ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعًا.

تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

هَلْت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

أهنئكم بعيد الفطر وأدعو الله عز وجل أن يسقينا ويسقيكم من نهر الكوثر إن شاء الله.

كل عام وانتم بخير، أدامه الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية كلها بالخير والبركة.

سابقت الناس بإرسال أجمل التهاني والتبريكات لكم بعيد الفطر السعيد، فكل عام وأنتم رأس الناس وأفضلهم وأقربهم إلى قلبي، وكل عيد وأنتم زينة الدنيا وفرحتها.

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