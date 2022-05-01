وقفة عيد الفطر 2022.. موعد أذان المغرب اليوم 30 رمضان في القاهرة والمحافظات

يحل علينا اليوم وقفة عيد الفطر 2022 وهو آخر أيام شهر رمضان 2022، ويبحث المسلمون في القاهرة وباقي المحافظات عن موعد أذان المغرب.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد، وقفة عيد الفطر 2022، 01 مايو 2022 الموافق هجري 30 رمضان 1443 في القاهرة

موعد أذان الظهر : 11:52 ص

موعد أذان العصر : 3:29 م

موعد أذان المغرب : 6:32 م

موعد أذان العشاء : 7:57 م

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد، وقفة عيد الفطر 2022، 01 مايو 2022 الموافق هجري 30 رمضان 1443 في الإسكندرية

موعد أذان الظهر : 11:57 ص

موعد أذان العصر : 3:36 م

موعد أذان المغرب : 6:39 م

موعد أذان العشاء : 8:05 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد، وقفة عيد الفطر 2022، 01 مايو 2022 الموافق هجري 30 رمضان 1443 في الجيزة

موعد أذان الظهر : 11:52 ص

موعد أذان العصر : 3:29 م

موعد أذان المغرب : 6:32 م

موعد أذان العشاء : 7:57 م

مواعيد الصلاة اليوم في بورسعيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد، وقفة عيد الفطر 2022، 01 مايو 2022 الموافق هجري 30 رمضان 1443 في بور سعيد

موعد أذان الظهر : 11:48 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد أذان المغرب : 6:30 م

موعد أذان العشاء : 7:56 م

مواعيد الصلاة اليوم في حوش عيسى

مواقيت الصلاة اليوم الأحد،وقفة عيد الفطر 2022، 01 مايو 2022 الموافق هجري 30 رمضان 1443 في حوش عيسى

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:33 م

موعد أذان المغرب : 6:37 م

موعد أذان العشاء : 8:02 م

مواعيد الصلاة اليوم في شيراتون المطار

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 01 مايو 2022 الموافق هجري 30 رمضان 1443 في شيراتون المطار

موعد أذان الظهر : 11:51 ص

موعد أذان العصر : 3:28 م

موعد أذان المغرب : 6:32 م

موعد أذان العشاء : 7:56 م

مواعيد الصلاة اليوم في طهطا

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 01 مايو 2022 الموافق هجري 30 رمضان 1443 في طهطا

موعد أذان الظهر : 11:51 ص

موعد أذان العصر : 3:22 م

موعد أذان المغرب : 6:27 م

موعد أذان العشاء : 7:47 م

مواعيد الصلاة اليوم في الغردقة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 01 مايو 2022 الموافق هجري 30 رمضان 1443 في الغردقة

موعد أذان الظهر : 11:42 ص

موعد أذان العصر : 3:14 م

موعد أذان المغرب : 6:18 م

موعد أذان العشاء : 7:39 م

مواعيد الصلاة اليوم في قليوب

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 01 مايو 2022 الموافق هجري 30 رمضان 1443 في قليوب

موعد أذان الظهر : 11:52 ص

موعد أذان العصر : 3:29 م

موعد أذان المغرب : 6:33 م

موعد أذان العشاء : 7:57 م