أدعية يوم وقفة عيد الفطر 2022.. تزايد البحث، عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن أدعية يوم وقفة عيد الفطر المبارك 2022، حيث يبحث الكثير من المسلمين عن هذه الأدعية من أجل الدعاء بها يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

وتعتبر ليلة عيد الفطر من الليالى المباركة التى يستحب ويستجاب فيها الدعاء لأنها من الليالى المباركة، وورد أن يقول المسلم في أعقاب صلوات المغرب والعشاء وعقب صلاة العيد: "اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ لا إلـهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ،اللهُ أكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ".

أدعية يوم وقفة عيد الفطر 2022

كما أن لليلة العيد فرحة خاصة لما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-: “للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره، وفرحة يوم لقاء ربه”.

وقال علماء دار الافتاء المصرية، إنه ليس هناك أدعية ثابتة لوقفة عيد الفطر المبارك ولكن هناك بعض الأدعية المستحبة مثل الدعاء التالى:.

إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة.

اللهم إنك شرعت العيد فرحة وسرور فتمم اللهم يارب فرحة وسرور علينا جميعا بملك ينادي من السماء قائلا أبشر بخير يوم قد مر عليك فإن الله قد قبل عملك وغفر ذنبك وقضى حوائجك وأعطاك سؤلك.

أدعية يوم وقفة عيد الفطر 2022

اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب ويا مجرى السحاب اسألك فی هذا اليوم ان ترزقنا رزقا كالمطر حين يصب واجمعنا بكل من نحب وهون علينا كل صعب واجعل أيامنا عيد ويومنا سعيد وعمرنا مديد واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هما مخرجا.

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اللهم زين أيامنا بالتوبة والغفران وأكثر حسناتنا بالميزان وأجزنا جنة ذات أفنان وثبتنا بالتقوى والإيمان ياكريم يامنان يا واسع الغفران.