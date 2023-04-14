بايدن يتوجه إلى مزار كاثوليكى فى ختام زيارته لأيرلندا

يختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، رحلته إلى أيرلندا بزيارة موقع كاثوليكي في نوك، قبل توجهه إلى البلدة التي يتحدر منها أجداده.

وبايدن هو الرئيس الكاثوليكي الثاني فقط في تاريخ الولايات المتّحدة بعد كينيدي.

يزور بايدن بلدة بالينا التي يتحدر منها في شمال مقاطعة مايو لإلقاء خطاب أمام آلاف السكان في المكان الذي غادره أسلافه منتصف القرن التاسع عشر ليستقروا في بنسلفانيا بشرق الولايات المتّحدة.

انتشرت في البلدة الصغيرة الأعلام الأمريكية حول لوحة جدارية تزين حانة محلية منذ فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وما زال أقارب لبايدن يعيشون في المنطقة، منهم ابن عمّه الثالث جو بلويت الذي يعمل سباكًا.

وقال بلويت (43 عامًا) لوكالة فرانس برس "هذا يوم نشعر فيه بالفخر لعائلتنا ولأيرلندا"، موضحًا أنّ "بالينا تعني الكثير" لبايدن.

وستكون نوك المحطة الأولى لبايدن في مقاطعة مايو، وهو مزار يحظى بشعبية منذ ادعى سكانه رؤية ظهور لمريم العذراء في 1879.