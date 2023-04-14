انطلاق ملتقى الأجيال الرمضانى الأول فى طور سيناء (صور)

انطلق ملتقى الأجيال الرمضاني بمركز شباب طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

ونظمت مديرية أوقاف شمال سيناء الملتقى بحضور الشيح السيد يوسف السيد غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والشيخ حسن مصباح محمد العزوني، مدير الإدارات والدكتور أحمد محمود الدبري استاذ بجامعة الأزهر كلية العلوم الأزهريه والشيخ مصطفى محمد عامر مسئول الإرشاد الديني والشيخ رضا عبد الرحمن عبد الفتاح، مدير إدارة الطور والشيخ محمد عبد الحليم أحمد قارئا ومبتهلا.

وحضر الملتقى الأستاذ محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء والأستاذ أحمد عبدالعزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وجمع كبير من الشباب لقاء "ملتقى الأجيال" الأول بمركز شباب "الطور" بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة.

وأشار مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء ان الملتقى خطوة عظيمة للخروج بالحوار الإسلامي من قنواته التقليدية إلى فئات وأماكن جديدة نستطيع فيها الحوار بدون قيود وبشكل مفيد ومثمر وفعال.

وقال غيط: "كم نحتاج لمثل هذه الخطوات التي نستطيع من خلالها توصيل صحيح الدين ومعالجة كثير من القضايا الشائكة التي تدور في أذهان الشباب وتشوش أفكارهم ونسأل الله دائما أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يدل بنا خلقه عليه وأن يصلح أحوالنا أجمعين".

يأتي ذلك الملتقى من خلال برامج وزارة الأوقاف المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، من خلال الأنشطة والفاعليات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع "وزارة الشباب والرياضة" للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

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