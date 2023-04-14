الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة مصرية.. تعرف على تفاصيل عودة معرض تونس الدولي للكتاب بدورته 37

جريدة الدستور

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الجديدة من معرض تونس الدولي للكتاب، المقرر انعقاده 28 أبريل الجاري ويستمر حتى 7 مايو 2023، فى قصر المعارض بالكرم شمال تونس العاصمة، بعد أن احتضنها قصر المؤتمرات بوسط العاصمة انطلاقاً من سنة 1981.

وتحل العراق ضيف على الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب، والذي يشارك فيه 500 ألف عنوان منشور من إصدارات أعداد كبيرة من دور النشر المقرر مشاركتها في المعرض، والتي من بينها دور نشر مصر، حسب ما أعلن رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

ويشارك في المعرض عدد من الدول العربية، من خلال دور النشر الحكومية التابعة للمؤسسات الرسمية، أو دور النشر الخاصة، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الثقافية، والفنية، والتي تهدف إلى الانفتاح على دول العالم ثقافياً وحضاريًا.

واطّلعت الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية في تونس، على آخر التحضيرات اللوجستية والمالية الخاصة بالمعرض، فضلا عن ملامح ومقترحات البرمجة التي ستقام على امتداد عشرة أيام.

وأوصت الوزيرة بأهمية مزيد الانفتاح على دول العالم وإشراك دول إضافية لم يسبق لها المشاركة ضمن فعاليات المعرض في دوراته الماضية، إلى جانب تخصيص جانب من البرامج للجهات.

كما أوصت الدكتورة حياة قطاط القرمازي بدعم الجانب الاتصالي الرقمي لتحقيق إشعاع أكبر للمعرض محليا ودوليا، والتحسيس بعدد من المواضيع البيئية والاقتصادية الراهنة التي تهم كل التونسيين من زوّار المعرض، إلى جانب التعريف بأبرز التوجهات والاختيارات الاستراتيجية للدورة 37 للمعرض.

ويقدم معرض تونس للكتاب عدد من جوائز الإبداع الأدبي والفكري، والتي تم الإعلان عن فتح باب التقدم لها الأيام الماضية، ومازال يستقبل أعمال الراغبين في التنافس على الجوائز التي يمنحها المعرض، خاصة بعد غيابه العام الماضي، وتأجيله نظرًا للظروف الصعبة التي مر بها العالم.

عرض تونس الدولي للكتاب قصر المعارض بالكرم شمال تونس العاصمة دور النش رئيس اتحاد الناشرين المصريين

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