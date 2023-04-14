كيف يمكن لامتلاك حيوان أليف أن يحسن صحتك؟.. العلم يجيب

يمكن أن يكون امتلاك حيوان أليف أحد أكثر التجارب المجزية التي يمكنك الحصول عليها، الحيوانات الأليفة أكثر من مجرد رفقاء فروي، يمكنهم أيضًا توفير مجموعة من الفوائد الصحية لأصحابها من الحد من التوتر والقلق إلى خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، تم توثيق الأثر الإيجابي للحيوانات الأليفة على صحة الإنسان على نطاق واسع.

في الواقع ، أظهرت الدراسات أن أصحاب الحيوانات الأليفة يميلون إلى التمتع بصحة عقلية وجسدية أفضل من أولئك الذين ليس لديهم حيوانات أليفة، سواء كنت كلبًا أو شخصًا قطة، فإن امتلاك حيوان أليف يمكن أن يكون وسيلة رائعة لتحسين صحتك العامة ورفاهيتك. لذلك، إذا كنت تعيش بمفردك أو بعيدًا عن عائلتك ، ففكر في إحضار صديق فروي إلى حياتك لتحسين الرفاهية الجسدية والعقلية.

الفوائد الصحية لامتلاك حيوان أليف:

1. زيادة النشاط البدني

من أكثر الفوائد الصحية وضوحًا لامتلاك كلب هو أنه يشجع على زيادة النشاط البدني. يعد إخراج الكلب في نزهة منتظمة طريقة رائعة لممارسة بعض التمارين والحصول على الهواء النقي. اعتمادًا على السلالة، يمكنك حتى ركوب الكلب أو المشي لمسافات طويلة، هذه طريقة رائعة للبقاء نشيطًا والحفاظ على صحة قلبك.

2. تحسين الحياة الاجتماعية

يمكن أن يساعدك امتلاك كلب أيضًا على بناء علاقات اجتماعية في مجتمعك، الذهاب للمشي هو وسيلة رائعة للقاء أشخاص جدد والتفاعل معهم، كما أن وجود رفيق فروي سيجعل الأمر أسهل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الانضمام إلى الأنشطة التي تركز على الكلاب مثل حدائق الكلاب والرعاية النهارية للكلاب، والتي يمكن أن تساعدك أيضًا على التعرف على أشخاص جدد وبناء علاقات.

3. تقليل التوتر والقلق

يعد امتلاك حيوان أليف طريقة رائعة لتقليل التوتر والقلق. يمكن أن يساعد قضاء الوقت مع كلبك في تخفيف التوتر، ويمكن أن يساعد وجود شيء تركز عليه (مثل رعاية حيوانك الأليف) على تشتيت ذهنك عن مخاوفك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد اللعب مع كلبك على إفراز هرمون الإندورفين، والذي يمكن أن يكون له تأثير مهدئ ومنعش.

4. تحسين الصحة العقلية

بالإضافة إلى تقليل التوتر والقلق ، يمكن أن يكون لامتلاك حيوان أليف أيضًا تأثير إيجابي على صحتك العقلية. أظهرت الدراسات أن الحيوانات يمكن أن تساعد في تقليل الاكتئاب، وأن امتلاك حيوان أليف يمكن أن يوفر إحساسًا بالراحة والأمان، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يمنحك امتلاك كلب إحساسًا بالهدف، والذي يمكن أن يكون لا يقدر بثمن إذا كنت تعاني من مشاكل الصحة العقلية.