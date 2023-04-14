الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجد المدارس بسدس في بني سويف بتكلفة 300 ألف جنيه

الافتتاح
الافتتاح

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة ببا لافتتاح مسجد المدارس بقرية سدس، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 170متر "بعد رفع كفاءته وتجديده" وبتكلفة 300 ألف جنيه بحضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومسؤولي الأوقاف بإدارة ببا ونواب رئيس الوحدة المحلية ورؤساء المجالس القروية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببا بني سويف خطة وزارة الأوقاف شعائر صلاة الجمعة

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