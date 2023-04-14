بوتين يبحث "أمن المعلومات" مع مجلس الأمن الروسى

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع مجلس الأمن الروسي لبحث أمن المعلومات.

وأكد بوتين أن جدول الأعمال خلال الاجتماع يتضمن قضية هامة للغاية، وهي أمن المعلومات في روسيا.

وأمس الخميس، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية فى موسكو عن أنه منذ بداية عام 2022، تم تسجيل أكثر من 5000 هجمة قرصنة على البنية التحتية الحيوية لروسيا، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وأوضحت الهيئة أن التدابير تم اتخاذها في الوقت المناسب، وجعلت من الممكن منع النتائج السلبية للهجمات السيبرانية.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك أدلة على أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو تستخدم الأراضي الأوكرانية لشن هجمات حاسوبية ضخمة على المنشآت المدنية في روسيا.

وشددت الهيئة على أن البنية التحتية لشبكة أوكرانيا يتم استخدامها من قبل وحدات العمليات السيبرانية الهجومية في الدول الغربية، ما يسمح لها باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة السيبرانية سرا.

روسيا تبدأ مناورات مفاجئة لأسطولها فى المحيط الهادئ

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عن وضع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في حالة تأهب وبدء مناورات لم يعلن عنها مسبقًا، في أجواء تقارب مع بكين وتوتر مع الغرب.

وبأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شويجو إن أسطول المحيط الهادئ الروسي، المتمركز في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى، سيعمل "خلال وقت قصير على تدريبات قتالية في مناطق بحرية قريبة وبعيدة".

وخلال هذه المناورات، سيتدرب أسطول المحيط الهادئ على "صد هجمات جوية مكثفة"، و"البحث عن غواصات وتدميرها"، وكذلك إطلاق نار من طوربيدات ومدفعيات وصواريخ، كما ذكر شويجو خلال اجتماع مع كبار الضباط.

وأوضح وزير الدفاع أن هذه المناورات تهدف إلى "تعزيز قدرات القوات المسلحة على صد هجوم".

وقال شويجو إن الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، قائد الأسطول الروسي بأكمله، سيشرف على هذه التدريبات.