250 ألف أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

شهد المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، جموع غفيرة خلال صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

"الوضع لا يمكن أن يستمر".. وزير الخارجية يعلق على أحداث المسجد الأقصى

وفى وقت سابق من اليوم، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك توافقًا كبيرًا بين مصر وتركيا حول القضية الفلسطينية فيما يتعلق بإقامة الدول الفلسطينية ومنع التجاوزات بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الوضع في فلسطين لا يمكن أن يستمر، وما حدث مؤخرًا في المسجد الأقصى يجعلنا نكثف جهدنا للخروج من إدارة الأزمنة الفلسطينية لحلحلة الأزمة.

وأوضح أن مصر تبذل جهودًا كبيرًا لتهدئة الوضع وعدم التصعيد، وهذه الجهود لا تهدف لتثبيت الأوضاع واستمرار تراجع الحقوق الفلسطينية، معقباً: "نهدف من هذه الجهود العودة إلى المسار التفاوضي والسعي لحل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن هناك ضرورة لوجود رؤية للمجتمع الدولي للتعامل مع قضية الإرهاب، لأن الإرهاب سيؤدي إلى مخاطر في دول المنطقة، بالإضافة إلى خطوط الهجرة غير الشرعية التي قد تنقل العناصر الإرهابية إلى أوروبا، معقبًا: "عدم وجود رؤية لمكافحة الإرهاب تقصير كبير من المجتمع الدولي، وهناك مخاطر كبيرة تترتب على هذا الأمر".

واقتحم 788 مستوطنا الأربعاء الماضي المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وانتشرت القوات الإسرائيلية في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، وفرضت تشديدات على أبوابه، ومنعت الرجال ما دون الـ55 عاما من دخوله، واحتجزت هويات بعض الوافدين للمسجد بعد تفتيشهم.