الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة الفيوم: 7 منافذ لصرف ألبان الأطفال خلال عطلة عيد الفطر

وكيل صحة الفيوم
وكيل صحة الفيوم

قال الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن تم تحديد 7 منافذ لصرف الألبان خلال عطلة عيد الفطر المبارك في المحافظة والمراكز والقرى في الفترة من 20 إلى 25 إبريل لعام2023.

وأضاف وكيل صحة الفيوم في تصريح لـ«الدستور» أن أماكن منافذ صرف الألبان يوميًا خلال عطلة عيد الفطر المبارك كالآتي: بندر ومركز الفيوم يتم صرف الألبان خلال عطلة عيد الفطر المبارك في المركز الطبي بالحادقة، بجوار قسم أول الفيوم، أما في مركز الفيوم، يتوفر صرف الألبان خلال عطلة عيد الفطر المبارك في الوحدة الصحية بقرية العزب.

واستكمل حديثه في مركز سنورس: «يتم صرف الألبان، في المركز الطبي بسنورس بجوار مسجد مبارك، وفي مركز إبشواي، يتم صرف الألبان، في الوحدة الصحية بقرية العجميين، وفي مركز يوسف الصديق بالفيوم، يتم صرف الألبان في الوحدة الصحية بالمشرك قبلي، وفي مركز إطسا يكون صرف الألبان في المركز الطبي بإطسا بجوار مستشفى إطسا، وفي مركز طامية، يتم صرف الألبان، في المركز الطبي بطامية بجوار السجل المدني».

وأشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم إلى أن موعد صرف الألبان خلال فترة العيد في هذه المنافذ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

منافذ صرف الألبان عطلة عيد الفطر المبارك الفيوم صحة الفيوم

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