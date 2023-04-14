يبحث كثيرون عن مسلسل حرب، حيث يترقب عشاق الفنان أحمد السقا رؤيته وهو يجسد دور إرهابي بعد أن اعتادوا عليه في دور الشرطي، وخلال المسلسل يحتدم الصراع بينه وبين ضابط الأمن الوطني الذي يلعب دوره الفنان محمد فراج.

قناة عرض مسلسل حرب

بدأت قناة "ON" وقناة أون دراما الأربعاء 21 رمضان في عرض مسلسل "حرب"، ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مجموعة من أقوى الأعمال الفنية والبرامجية خلال الشهر المبارك.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حرب في رمضان 2023

المسلسل يُعرض على قناة "ON" في تمام الساعة التاسعة مساء، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الثالثة والربع مساء وإعادة ثانية في الثالثة والربع عصرًا، ويتكون المسلسل من عشر حلقات وبدأ عرضه بعد انتهاء عرض مسلسل الكتيبة 101.

فيما يُعرض على قناة "ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساء وإعادة أولى 4.45 صباحًا وإعادة ثانية 12.15 ظهرًا وإعادة ثالثة 4.45 عصرًا.

فريق عمل مسلسل حرب

"حرب" بطولة الفنان الكبير أحمد السقا ومحمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل حرب

شهدت الحلقة الثانية التي عرضت مساء أمس الخميس من مسلسل “حرب”، إلقاء القبض على عنصرين من العناصر الإرهابية، لخلية الطلاب التي تم إلقاء القبض على عنصر منهم في أول حلقة.

وقبل القبض عليهم حاول الطلاب تفجير قسم الشرطة لإخراج صديقهم الرابع الذي أٌلقي القبض عليه، لكن الضابط عمر الإمام الذي يلعب دوره (محمد فراج) والعميد شريف (أحمد سعيد عبد الغني) يحبطان المحاولة التفجير بإبطال أثر القنبلة ووضعها في بالوعة

كما تمكن فؤاد وهو العنصر الثالث في خلية الطلاب من الهروب بعد أن ساعده خاله عثمان الذي يلعب دوره (أحمد السقا) وسعى لإخفائه عن الداخلية.

توافق الداخلية على نقل عمر لقطاع الأمن الوطني، بعد طلب من العميد شريف، كما يطلب الإرهابي عثمان من المهندس الإرهابي الذي يجسده عماد الطيب، نحو 100 صاروخ للتسليح.