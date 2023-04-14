الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 2.. الأمن الوطنى يكتشف سر الرسائل المشفرة عبر إذاعة الأغاني

مسلسل حرب
مسلسل حرب

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل “حرب”، نجاح الضابطين "عمر" و"شريف" في القبض على شابين يتبعان “خلية إمبابة” الإرهابية، وهما يحملان أكياسًا بلاستيكية بداخلها عبوات متفجرة، حاولا استخدامها في استهداف قسم الشرطة، قبل أن ينجح “عمر” في التخلص عبوة ثالثة قبل انفجارها بـ 40 ثانية.

 

أحداث مسلسل حرب الحلقة 2 

وطلب الضابط "عمر" حضور التحقيقات مع العنصرين التكفيريين، بعد العثور على صورة في شقة "مدحت" تجمعه بعنصرين آخريين من حاملي العبوات المتفجرة، ووافق الضابط "شريف" وحضر "عمر" التحقيقات من وراء الزجاج.

وتولى الضابط "شريف" التحقيق مع "مدحت"، وسأله عن الصورة إلا أنه أنكر معرفته بالشاب الذي يدعى "فؤاد"، وأن معرفته به فقط تمت من خلال صديقه "وفيق"، أثناء لعبهم معًا كرة القدم.

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مسلسل حرب الحلقة 2 .. الأمن الوطني يُحقق مع عنصرين تكفيريين بعد استهداف القسم

إطلاق سراح "مدحت"

ولم يجد الضابط "شريف" ما يستدعي التحفظ على “مدحت” داخل القسم واستمرار التحقيق معه، فأطلق سراحه، لكنه طلب مراجعة الأرقام التي تواصل معها أو تواصلت معه، وعندما أحضرها أحد الضباط، أمسك بها الضابط "عمر"، ولفت نظره أن أحدها رقم هاتف منزل، وعندما سأل عن صاحب هذا الرقم، أخبروه أنها لإحدى إذاعات الأغاني، والتي تواصل معهم "مدحت" مرتين.

وخلال أحداث الحلقة، قام الضابط "عمر" بالربط بين إذاعة الأغاني التي تواصل معها "مدحت" بين تلك التي سمعها عندما كان يقوم بتفتيش الشقة التي تم الإبلاغ عن سماع صوت انفجار فيها، واستنتج أن التواصل بين تلك العناصر الإرهابية يتم من خلال تلك الإذاعة برسائل مشفرة.

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وبالفعل، ضبط التردد الخاص بالإذاعة وظل يستمع إليها، إلى أن تعرف الضابط "شريف" على صوت "مدحت"، الذي أخبر المذيع أن الطريق مزدحم، وأنه يفكر في الذهاب إلى سيناء ليبتعد عن تلك الشوارع المزدحمة، خاصة وأنه يسكن في منطقة العريش بمحافظة الجيزة، وهنا استنتج "عمر" أن "مدحت" في طريقه إلى مدينة "العريش" بشمال سيناء، وطلب من "شريف" طلب الإذن لمطاردة "مدحت" في سيناء.

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