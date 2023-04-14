مسلسل حرب الحلقة 2.. "السقا" حليق الذقن للهروب من الملاحقات الأمنية

عرضت الحلقة 2 من مسلسل “حرب”، محاولة “فؤاد” وخاله "عثمان" تضليل قوات الأمن، حيث حلق “فؤاد” لحيته وبدأ الإثنان في تدخين "السجائر" لصرف الأنظار عنهما خلال المرور على أكمنة الأمن.

مسلسل حرب الحلقة الثانية

وطلب الإرهابي "عثمان" من مهندس الصواريخ "زياد"، تجهيز كمية كبيرة منها لاستخدامها في مواجهة قوات الجيش، ليرد عليه المهندس متعجبًا: “ده كده تسليح جيش” فيوافقه عثمان قائلًا إنه بالفعل يريد أن يكون تسليحه مكافئًا لتسليح الجيش ليتمكن من الاستمرار في المواجهات.

مسلسل حرب يعرض قصص واقعية عن مطاردات الأمن الوطني للعناصر الإرهابية في القاهرة وسيناء.

ويجسد فيه الفنان أحمد السقا دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

بينما يجسد الفنان محمد فراج داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني يكشف مخططات الإرهابي وجماعته.