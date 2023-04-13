الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 2.. المهندس "زياد" يطلب كميات كبيرة من الـ"سي فور" لصناعة الصواريخ

مسلسل حرب
مسلسل حرب

في الحلقة الثانية من مسلسل حرب، طلب الشيخ عثمان "الظافر"، الذي يقوم بدوره أحمد السقا، من المهندس "زياد"، الذي يقوم بدوره عماد الطيب، تصنيع 100 صاروخ، وذلك لتنظيم عمليات تفجيرية لإضعاف شوكة الدولة المصرية، إلا أن المهندس أخبره أن الكمية كبيرة، فرد عليه "الظافر" أنه يريد أن جيش يواجه جيش وليس فقط حرب شوارع.

أحداث مسلسل حرب الحلقة الثانية 

واستعان "الظافر" بآية من سورة الأنفال: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون}، وأخبر المهندس أن الإنفاق هنا ليس بالمال فقط، إنما هو سينفق بعلمه في تصنيع الصواريخ وهم سينفقون بالتنفيذ.

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مسلسل «حرب» الحلقة 2.. تنظيم «أجناد مصر» يستمر في مخططاته

وأخبره المهندس أنه لا يريد أن يكون سببًا في إزهاق أرواح لا ذنب لها، فرد عليه "الظافر" أن التنظيم التابعين له ليس عشوائيًا، فرجاله ليسوا كالمجانين الذين يفجرون مدنيين أو يفجرون أنفسهم في أقسام شرطة وأعمدة كهرباء، إنما الغرض مما سيقومون به هو فقط إرهاب وإضعاف الدولة المصرية، أيضًا إحراجهم أمام دول العالم أجمع.

"زياد" يوافق على تصنيع 100 صاروخ

وهنا وافق المهندس واقتنع بما قاله "الظافر" وأكد له أنه معه، إلا أنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المواد المتفجرة"سي فور"، بالإضافة إلى مكان يستطيع تجربة الصواريخ فيه في البداية، فأكد له أن طلبه سيكون جاهزًا.

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"حرب" الحلقة 1.. السقا يزرع عبوات متفجرة لاستهداف الشرطة في 2015

يذكر أنه في الحلقة السابقة، قام الشيخ عثمان (الظافر) بالتجهيز لعملية تفجير في القاهرة، مستهدفًا أحد الشوارع، ثم يهرب سريعًا إلى أقرب محطة مترو، ليتابع التلفاز بعد ذلك وهو يعلن عن إصابة 16 مواطنًا في تفجير عبوة ناسفة في مترو الأنفاق، بعدها يقابل أحد العناصر الإرهابية يعرض عليه الاستمرار في العمل معه، ولكن "عثمان" يرفض ويبلغه برغبته في العمل بطريقته، وفى نفس الوقت سيعلن عن نفسه في الوقت المناسب تحت اسم الظافر.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إيناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلي، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكري، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود البزاوي، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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