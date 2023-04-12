الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حرب" الحلقة 1.. السقا يزرع عبوات متفجرة لاستهداف الشرطة في 2015

مسلسل حرب
مسلسل حرب

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل حرب إثارة كبيرة بقيام التكفيري الظافر (أحمد السقا) بزراعة متفجرات لاستهداف 11 مجندًا من قوات الشرطة في 2015.

مسلسل حرب.. تفاصيل أحداث الحلقة الأولى والملخص قبل العرض

وكشف الحلقة الأولى تلقي الظافر تدريبات في معسكر داعش بليبيا قبل عودته لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر وقيامه بمبايعة أمير تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

مسلسل حرب.. تفاصيل أحداث الحلقة الأولى والملخص قبل العرض

وانطلقت، منذ قليل، الحلقة الأولى من مسلسل حرب المقرر عرضه على قناة ON E في التاسعة مساءً والذي يكشف عن الدور البطولي لرجال قطاع الأمن الوطني في مواجهة العناصر الإرهابية.

مسلسل حرب الحلقة 1

يقوم محمد فراج في المسلسل الرمضاني بدور ضابط  أمن وطني، بينما يجسد أحمد السقا دور عنصر إرهابي، ويوجه ضباط الأمن الوطنى ضربات قاضية لعناصر التكفير الإرهابية في إطار حرب الدولة ضد الإرهاب الغاشم، وأحمد سعيد عبدالغني ومحمود البزاوي.

قنوات عرض مسلسل حرب الحلقة 1

المسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يعرض على قناة ON E وعلى مدار 10 أيام ضمن مسلسلات رمضان 2023.

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