وزير الدفاع الصينى يبدأ زيارة رسمية إلى موسكو.. الأحد

كشفت وزارة الدفاع الصينية اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الصيني لي شانغفو، إلى روسيا يوم الأحد المقبل.

وأعلنت الدفاع الصينية أن لي شانغفو، سيصل موسكو الأحد المقبل في زيارة رسمية تستمر حتى 19 أبريل الجاري.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كافي، اليوم الجمعة، بأن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" قبل قليل.

ومن المقرر أن يجري وزير الدفاع الصيني محادثات مع قادة عسكريين روس، ويزور الأكاديميات العسكرية الروسية.