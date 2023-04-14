سامح شكرى: المشهد السورى معقد (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن المشهد السوري معقد ، وتركيا تعد طرفًتا مباشرًا في هذا المشهد ، وهناك مشاورات جارية بين تركيا وسوريا بوساطة روسية، اتصالات بالتواجد التركي على الأراضي السوري، خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب.

وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك قصور من المجتمع الدولي في بلورة رؤية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، مشيرًا إلى أن السياسة التركية اتجاه سوريا يجب أن تتطور وتتواكب مع الواقع القائم على الأرض سواء من خلال الأراضي التي تسيطر عليها، مشددًا على ضرورة العمل على استعادة سوريا لسياداتها على كامل أراضيها، وإعداد علاقات تعاونية بين سوريا والدول المجاورة.

وأكد أن مصر لا تضع أي شروط مسبقة على أي علاقة ثنائية أخرى طالما لا تؤثر على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن هناك رغبة من أنقرة في الاستمرار في التنسيق والتشاور حول الملف الليبي، والمراحل المقبلة ستشهد مزيد من بلورة الأطر التي ستؤدي إلى اتمام الانتخابات الليبية، والوصول إلى حكومة تعبر عن المشهد الليبي.