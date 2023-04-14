الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلة روحانية.. جمهور المحافظات في مناجاة مع ياسين التهامي بالأوبرا (صور)

الشيخ ياسين التهامي
الشيخ ياسين التهامي

اختتمت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات برنامجها الرمضانى مساء الخميس، حيث أحيا شيخ المنشدين ياسين التهامى ليلة روحانية ارتقت بالمشاعر الى عنان السماء، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

فعلى المسرح المكشوف الذى ازدحم بالمريدين من مختلف محافظات مصر مثلوا كافة الشرائح العمرية والاجتماعية خلق الشيخ ياسين التهامى، كعادته حالة من السمو الوجدانى جاءت من مناجاة الله حيث انشد  عدداً من ابيات الاشعار الصوفية ، قصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها الحضور ، كما سال الله ان يحفظ مصر وان يمن على الامة الاسلامية بالامن والامان والسلامة والطمأنينة وان يوفقنا لطاعته واتباع سنة رسوله .

كلثوميات تضئ معهد الموسيقى

كما أضئ مسرح معهد الموسيقي العربية بحفل ضمن سلسلة كلثوميات وقاده المايسترو صلاح غباشي وتضمن عدد من اعمال كوكب الشرق أم كلثوم منها القلب يعشق ، اروح لمين ، يا ظالمنى ، غلبت اصالح فى روحى اداها كل من صابرين النجيلي وبسملة كمال .

.. وفرقة ام كلثوم تتالق بروائع الطرب فى الاسكندرية  

وعلى مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " تالقت فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار بمختارات من روائع الطرب العربى الشهيرة التى ابدعها كبار الملحنين.

ابتهالات الدكتورة نيفين الكيلان الأوبرا المصرية الشيخ ياسين التهامي المسرح المكشوف المريدين المديح النبوي الموسيقى العربية دكتور خالد داغر

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