الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 2.. "الظافر" يريد بناء جيش لمواجهة القوات المصرية

مسلسل حرب
مسلسل حرب

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل حرب نية "الظافر" الذي يقوم بدوره أحمد السقا في تنفيذ عدد من العمليات التفجيرية لإضعاف الدولة المصرية وإحراجها أمام العالم، مستعينًا بمهندس لتصنيع 100 صاروخ للقيام بعملياته التفجيرية.

 

أحداث الحلقة 2 من مسلسل حرب 

وجلس "الظافر" مع صديقه الذي يقوم بدوره محمد يوسف، وحدثه عن رغبته في شراء كل المستلزمات التي يحتاج إليها المهندس زياد، الذي يقوم بدوره عماد الطيب، لتصنيع الصواريخ في أسرع وقت، وطمأنه صديقه أنه سيذهب لإحضار كل ما يحتاج إليه، إلا أن المواد المتفجرة (سي فور) التي يحتاجون إليها توجد بوفرة عن "أبو القاسم"، وهو أحد شيوخ التنظيم الإرهابي، إلا أنه عندما طلب منه الكميات المطلوبة رفض تسليمه تلك الكميات إلا بحضور "الظافر" بنفسه.

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مسلسل حرب الحلقة 2.. المهندس "زياد" يطلب كميات كبيرة من الـ"سي فور" لصناعة الصواريخ

"الظافر" يتوجه إلى سيناء

وأخبره صديقه أيضًا أن "أبو القاسم" لم يكتفِ بالرفض إنما ظل يتحدث بشكل مهين عن "الظافر"، ويقوم بالاستهزاء منه وسط رجال "أبو القاسم"، فما كان من "الظافر"؛ إلا أنه ظهرت على وجههه علامات الغضب، وأخبره أنه سينفذ طلبه وسيذهب إلى سيناء للقاء "أبو القاسم".

وأخذ المهندس زياد أوامره من "الظافر" لتجهيز عدد من الصواريخ لمحاربة الجيش المصري، وطالبه بتجهيز كمية كبيرة منها، ليرد عليه المهندس متعجبًا بأن ذلك سيمثل جيشًا ليقول له "الظافر" أنه بالفعل يريد أن يكون تسليحه تسليح جيش ليصبح جيشًا أمام جيش القوات المصرية.

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مسلسل "حرب" الحلقة 2.. "السقا" يطالب بجيش من الصواريخ أمام الجيش المصري

وكشفت الحلقة الثانية عن عثور قوات الأمن على قنبلة يدوية أسفل نافذة حجز قسم الشرطة المحجوز به "وفيق"، أحد العناصر الإرهابية المقبوض عليه، ولم يكن متبقي على انفجارها سوى 40 ثانية فقط، فقام الضابط "عمر"، الذي يقوم بدوره محمد فراج، بالإمساك بالقنبلة والجري بها إلى أقرب "بالوعة" و ألقى بها داخلها ثم أغلق غطائها لتنفجر بعد ثوانٍ معدودة دون أن تلحق إصابات بأي أحد.

و"حرب" بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهم أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.

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