الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الحافز الإضافى لتوريد القمح سيدعم الفلاحين ويشجعهم على التوريد

القمح
القمح

رحب النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بمنح حافز للمزارعين لتوريد إردب القمح بمبلغ ١٥٠٠ جنيه، مؤكدًا أن هذا القرار من  شأنه تشجيع المزارعين على زراعة أراضيهم بمحصول القمح، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الفلاحين دعمًا كبيرًا، مطالبًا الحكومة بسرعة العمل على تنفيذ توجيهاته خاصة التي يأمر فيها بدعم الفلاح.

وأكد "شمس الدين"، أهمية الاهتمام بالفلاح ودعمه للقيام بدوره لتأمين احتياجات البلاد من الغذاء، مشيرًا إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج فإن تكلفة إنتاج المحاصيل ارتفع هو الآخر بشكل كبير مما يقلص من حجم أرباح المزارع.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة البت في طلبه بمنح المزارعين عن الوصول لسن الخمسين باعتبار أن عمله يحتاج لمجهود بدني كبير، كما يصاب بالكثير من الأمراض مما يجعله في حاجة للتقاعد في سن صغيرة، مشيرًا الى أن هذا يتطلب من الدولة أن يكون هناك دعم إضافي للمزارعين الذين يخدمون البلاد ويوفرون المحاصيل المختلفة. 

وكان  مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

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