حسن طوبار و"سره الباتع".. حكاية رجل شهد له العدو ببراعة التخطيط

أورد مسلسل سره الباتع سيرة المناضل الشهير حسن طوبار، والذي ذكرته كتب التاريخ بالكثير من التمجيد كمناضل منح حياته من أجل النضال ضد المستعمر الفرنسي.

وحسن طوبار هو المناضل الذي قالت فيه ألسنة الفرنسيين:" لقد كان من الصعب أن نصدق أن يقوم رجل مصري ساذج بمثل هذه الخطة الحربية الباهرة".

حسن طوبار

- حسن طوبار

كان حسن طوبار زعيم الصيادين، في منطقة البحر الصغير، والذي كان يملك اسطولا للصيد مكونا من 5 آلاف قارب، وقد وقف بهذا الأسطول في وجه الحملة الفرنسية، رافضًا إعلان التسليم أمام أسطول نابليون الذي "دوخ" به أوروبا، حسبما ذكر مقال في مجلة الهلال نشر عام 1970.

ويكمل المقال:" رفض حسن طوبار الاستسلام واختار طريق المقاومة العنيدة، وقال للفرنسيين أنه مسؤول عن كل اراضي الدلتا، ورفض التفاهم تمامًا مع الفرنسيين عندما حاولوا ذلك معه، وقال لهم أنهم مسئولون عن كل الجرائم التي ارتكبت في أراضي الدلتا.

- رفض الهدايا والتحريض على الثورة

كما رفض طوبار الهدايا التي بعثوا بها إليه، ونقل النساء والأطفال للخارج، ومضى يطوف البلاد محرضًا على الثورة دون أن يشغله أي شيء إلا واجب الدفاع عن أرض الوطن، والقيام بدوره في قيادة المقاومة الشعبية.

وأكمل المقال:" كان حسن طوبار قائدا بالفطرة، يعرف كيف يوجه الضربة القوية في الوقت المناسب، وكان يعرف كيف يتفادى المناورات التي يدبرها له اعداءه، ويعلم تماما كيف يقلل عدد الخسائر.

ولذلك عندما وصلت القوات الفرنسية إلى المنزلة وجدتها خاوية إلا من العجائز والأطفال وكان طوبار قد أجلى الأهالي في الوقت المناسب.

- مسلسل سره الباتع

اما عن مسلسل سره الباتع فهو مسلسل مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وكتب لها السيناريو والحوار المخرج خالد يوسف، وتدور أحداثها ما بين عالمين متوازيين يربط ما بينهما سر مقامات السلطان حامد، وتحكي سيرة المناضل حامد الذي قام بنضال كبير ضد الفرنسيين وأسر قائدهم والعديد من الاحداث.

وهو من بطولة كل من أحمد صلاح السعدني، وأحمد فهمي، وبيومي فؤاد، ومحمود قابيل، وحسين فهمي وحنان مطاوع وهالة صدقي وأحمد عبد العزيز وخالد الصاوي والعديد من النجوم.