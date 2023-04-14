"بايدن" يشدد على ضرورة التعاون بين المملكة المتحدة وأيرلندا لحفظ السلام

شدد الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على ضرورة التعاون بين المملكة المتحدة وايرلندا بشكل اوثق، لحفظ السلام في مقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس الاخبارية عن بايدن في خطاب أمام البرلمان الإيرلندي في دبلن، "أعتقد أن المملكة المتحدة يجب أن تعمل بشكل أوثق مع إيرلندا في هذا الشأن، يجب ألا يسمح أبدا بعودة العنف السياسي إلى هذه الجزيرة".

ويتطلع “بايدن” إلى الاحتفال بالذكرى السنوية في بلفاست والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على السلام وتشجيع الرخاء".

وفي وقت سابق، وصل بايدن إلى بلفاست، وسط احتجاجات عنيفة ضد اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998، والتي أنهت 30 عاما من الصراع العنيف في إيرلندا الشمالية، وكان في استقبال بايدن في مطار بلفاست، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بينما أشاد البيت الأبيض بالتقدم الهائل الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاقية قبل 25 عاما.