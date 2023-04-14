الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة حضور مساعد مدرب الزمالك الجديد لمباراة حرس الحدود

أوسوريو
أوسوريو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة حضور مساعد الكولومبي أوسوريو لمباراة حرس الحدود ببطولة الدوري، حيث حضر أوسوريو لمباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة تمهيدًا لقيادة الفريق بشكل رسمي.

وأكد المصدر، أن محامي أوسوريو هو الذي تواجد معه في مقصورة ستاد الكلية الحربية، ولم يحضر حتى الآن أي طاقم مساعد له من الأساس، موضحة أن محامي أوسوريو حضر معه لإنهاء بعض الأمور الإدارية، إلى جانب تواجد محمد حبشي وكيل المدرب، وأحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك.

بدأ أوسوريو مسيرته كمساعد مدرب في أندية ميترو ستارز الأمريكي في الفترة من يناير 2000 إلى يونيو 2003 قبل أن ينضم كمساعد كيفين كيجان، ثم ستيورات بيريس في تدريب مانشستر سيتي في الفترة من 2001 إلى ديسمبر 2005.

أول خطوة كمدير فني كانت مع شيكاغو من يونيو إلى ديسمبر 2007، ثم الانتقال لنيويورك ريد بول حتى أغسطس 2009، ثم بداية تولي تدريب عددًا من الفرق الكولومبية قبل الرحيل لساو باولو البرازيلي في الفترة من مايو إلى أكتوبر 2015 قبل أن تأتي خطوة منتخب المكسيك من أكتوبر 2005 حتى الرحيل بعد كأس العالم 2018، ثم درب باراجواي مباراة، قبل العودة لأتلتيكو ناسيونال، ثم تدريب أمريكا دي كالي الكولومبي.

لم يقوم المدرب الكولومبي أي فريق منذ رحيله عن تدريب أمريكا دي كالي الكولومبي، والذي رحل عنه في 31 مارس 2022؛ بسبب خسارة 5 مباريات متتالية.

حقق المدرب الكولومبي 4 ألقاب وجميعها للدوري الكولومبي، وذلك بواقع 3 ألقاب لأونس كالديس عام 2010، ثم 3 ألقاب متتالية للدوري في الفترة من 2012 و2013 و2014 مع أتلتيكو ناسيونال.

كلاعب لم يكن على مستوى كبير، فلعب بأندية كولومبية قبل الرحيل لمدة عام لإنترناسيونال البرازيلي في موسم 1985-1986، ثم اللعب في الدوري الأمريكي.

الزمالك نادي الزمالك الكولومبي أوسوريو أوسوريو حرس الحدود

الأكثر قراءة

«اختطاف وتعذيب».. تفاصيل التعدى على شاب فى صحراء مطروح

"كشف مستعجل" الحلقة 7.. سهام يضرب لى لى والثانية تقرر حبسه

دعاء الفجر اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

"من الشاه إلى الزيتونة".. إصدار مترجم جديد يرصد تحولات الأرياف المغربية

محمد نجاتى: صدمتى فى أصحابى كانت نقطة فارقة فى حياتى

محمد نجاتى يكشف حقيقة تهديده باعتزال الفن بسبب أمير كرارة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبد الرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح