حقيقة حضور مساعد مدرب الزمالك الجديد لمباراة حرس الحدود

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة حضور مساعد الكولومبي أوسوريو لمباراة حرس الحدود ببطولة الدوري، حيث حضر أوسوريو لمباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة تمهيدًا لقيادة الفريق بشكل رسمي.

وأكد المصدر، أن محامي أوسوريو هو الذي تواجد معه في مقصورة ستاد الكلية الحربية، ولم يحضر حتى الآن أي طاقم مساعد له من الأساس، موضحة أن محامي أوسوريو حضر معه لإنهاء بعض الأمور الإدارية، إلى جانب تواجد محمد حبشي وكيل المدرب، وأحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك.

بدأ أوسوريو مسيرته كمساعد مدرب في أندية ميترو ستارز الأمريكي في الفترة من يناير 2000 إلى يونيو 2003 قبل أن ينضم كمساعد كيفين كيجان، ثم ستيورات بيريس في تدريب مانشستر سيتي في الفترة من 2001 إلى ديسمبر 2005.

أول خطوة كمدير فني كانت مع شيكاغو من يونيو إلى ديسمبر 2007، ثم الانتقال لنيويورك ريد بول حتى أغسطس 2009، ثم بداية تولي تدريب عددًا من الفرق الكولومبية قبل الرحيل لساو باولو البرازيلي في الفترة من مايو إلى أكتوبر 2015 قبل أن تأتي خطوة منتخب المكسيك من أكتوبر 2005 حتى الرحيل بعد كأس العالم 2018، ثم درب باراجواي مباراة، قبل العودة لأتلتيكو ناسيونال، ثم تدريب أمريكا دي كالي الكولومبي.

لم يقوم المدرب الكولومبي أي فريق منذ رحيله عن تدريب أمريكا دي كالي الكولومبي، والذي رحل عنه في 31 مارس 2022؛ بسبب خسارة 5 مباريات متتالية.

حقق المدرب الكولومبي 4 ألقاب وجميعها للدوري الكولومبي، وذلك بواقع 3 ألقاب لأونس كالديس عام 2010، ثم 3 ألقاب متتالية للدوري في الفترة من 2012 و2013 و2014 مع أتلتيكو ناسيونال.

كلاعب لم يكن على مستوى كبير، فلعب بأندية كولومبية قبل الرحيل لمدة عام لإنترناسيونال البرازيلي في موسم 1985-1986، ثم اللعب في الدوري الأمريكي.