مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7.. يوسف يستعين بالدكتور سهام لإنقاذ والدته

دعت علياء (هنادي مهنا) يوسف (مصطفى خاطر)، لحضور عيد ميلاد ابنة أخيها الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن)، خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “كشف مستعجل”، وبالفعل لبى يوسف الدعوة وحضر عيد الميلاد.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 7

وبمجرد وصول “يوسف” لمنزل الدكتور سهام، قدم الهدايا لبناته وسأل عن سهام، لتخبره والدة “سهام” أنه في حالة غير طبيعية منذ فترة.

وتوجه “يوسف” إلى غرفة “سهام” ليجده منهارًا خلال الصلاة ندمًا على اشتراكه في قتل شخص وتوريط آخر في “شنطة المخدرات”.

وبعد حوار طويل، طلب “سهام” من “يوسف” أن يتركه يسافر لأداء عمره تكفيرا عن ذنبه قبل أن ينفذ يوسف وعده بإنهاء حياته خلال الأيام القليلة الماضية، ليقترح عليه يوسف بدلا من السفر أن يقوم بعمل خيري.

مسلسل كشف مستعجل

وهنا جاءت لـ"يوسف" فكرة استغلال “سهام” في إنقاذ والدته من مودي الجزاز (محمد لطفي) واقترح على “سهام” إنقاذ سيدة ما دون أن يخبره أنها والدته.

وبالفعل وافق سهام واقترح على يوسف أخذه لشقته القديمة في المريوطيه.

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل “كشف مستعجل” أول أعمال منصة watch it، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالنصف الأول من شهر رمضان الكريم على المنصة، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط، إلا أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.