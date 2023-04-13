ميليك يقود هجوم يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي

أعلن ماسمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويقود أركاديوش ميليك هجوم يوفنتوس لمباراة اليوم فيما يجلس دوسان فلاهوفيتش على دكة البدلاء.

تشكيل يوفنتوس لمباراة سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي



وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني.

خط الدفاع: جاتي، بريمير، دانيلو.

وسط الملعب: خوان كوادرادو، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، كوستيتش.

الهجوم: آنخيل دي ماريا، أركاديوش ميليك، فريدريكو كييزا.