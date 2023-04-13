مسلسل جميلة.. تعرف على ملخص الحلقة 22 للنجمة ريهام حجاج

عرض مساء اليوم الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

مسلسل جميلة الحلقة 22

وشهدت الحلقة الثانية والعشرون العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

أبرز المشاهد في مسلسل جميلة

تبدأ الأحداث وجميلة تطلب من مي ان تثبت لها حملها من أكرم وتوافق مي، تعرض جميلة على مي مليون جنيه، توافق مي وتطلب منها عدم إخبار شيري لأنها تريد نسبة، تطلب منها جميلة دليل مسموع بصوت شيري مقابل زيادة في الأموال.

تكتشف شيري ان ممرضه هشام أصبحت لا تخبرها عنه شيء، تذهب شيري عيادة هشام وتؤكد للممرضة شكها بها، تحاول الممرضة إثبات براءتها أمام شيري ولكن شيري تعنفها بهدوء وحرفة حتى لا تخسرها.

يزور شريف هشام في عيادته ويطلب منه التوسط بينه وبين زياد خاصاً بعد تبرئة النيابة له، يرتبك هشام ويسأل شريف بماذا تفكر، يؤكد له شريف ان شهيرة سبب جميع المشاكل وتخفي سر ما.

تخبر شيري نرمين بأمر والد جميله "الرجل الغريب" وتفرح نرمين وتخبر شيري دون قصد عن حمل جميلة، تسألها شيري من أخبرها وتشير ان زياد من أخبرها.

يزور هشام زياد وجميلة ويخبرهم عن زيارة شريف له في العيادة وطلبه في التوسط له، يخبر أكرم والدته انه قرر رفع قضية مرة أخرى، ويخبرها علمه بالرجل الغريب ولكنها تنكر وتؤكد ان شريف السبب وان الرجل الغريب لن يظهر مره أخرى.

ينجوا رجب من حادث شهيرة، ويؤكد لزوجته أنه لن يتنازل عن ابنته وسيذهب للصعيد ويخبر أقارب شهيرة مكان وجودها، تدرك داليا نصب زوجها طارق عليها وتطلب منه أن إعادة أموالها مرة أخرى ولكنه يخبرها ان القانون لا يحمي المغفلين، تذكرة بفديوهاته مع شهير ة ويرد عليها بـ"طظ".

يذهب أكرم لجميلة ثائر بسبب اختفاء مي ولكن جميلة تطلب منه ان يستمع لشيء، تفتح هاتفها ونجد انها سجلت حوارها مع مي وتنازلها عن علاقتها بأكرم وجنينها مقابل مليون جنيه، يشعر أكرم بصدمه قاسية بسبب اتفاق مي مع جميلة، يفضفض أكرم مع أمير ويحاول إيجاد مبرر لمي ولكنه يشعر بالأسف تجاهها وتجاه علاقته بها.

يذهب شريف لشهيرة ويخبرها عن الرجل الغريب ويطلب منها ان تطلعه على سرها ليساعدها، تثور عليه شهيرة وتطرده، تتصل شهيرة بـ أيه وتطلب منها الحضور ومعها أكرم، تعتذر أية عن الحضور وتنفعل عليها شهيرة.

تحاول شيري الوصول لمي وترسل لها رسالة نصية تؤكد فيها على نسبة الـ 50% الخاصة بها، ترسل مي رسالة شيري لجميلة.

قصة مسلسل جميلة

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.