بعد قليل.. «الحياة» تعرض الحلقة 6 من مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل

تعرض قناة “الحياة” الفضائية بعد قليل، الحلقة السادسة من مسلسل “كشف مستعجل” للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبدالرحمن ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6

ويعد مسلسل كشف مستعجل ضمن المسلسلات المصنفة 15 حلقة، ويتم عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وهو من بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبدالرحمن (توتة) وعدد من نجوم الوسط الفني.

ويعرض على عدد من القنوات الفضائية في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم وهما قناة الحياة الفضائية وقناة “دي إم سي”، وذلك بعدما تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان الكريم على منصة watch it.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة السادسة

ويعرض مسلسل “كشف مستعجل” على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل “كشف مستعجل” أول أعمال منصة watch it، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالنصف الأول من شهر رمضان الكريم على المنصة، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط، إلا أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.



عرض مسلسل كشف مستعجل

يشارك في مسلسل “كشف مستعجل” عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.