مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. محمد رمضان يشك فى الجميع بعد وفاة بلال شامة

بدأ النجم محمد رمضان في الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة، الشك في كل المحيطين به حول خطف ابنه وتأجير بلال شامة من أجل إتمام عملية الخطف منذ ١٩ عامًا، فهو محل مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له وتم خطفه أثناء عملية الولادة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21

وظهر جعفر، وهو يحادث إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية لجعفر: "قابلت بلال شامة وبعد ما وصلتله دهسته عربية أنا مش عارف أصدق مين ليه قالي إن اللي عمل كدة حد من أهل بيتي ومات قبل ما أعرف هو مين".

أضاف: "مش عارف أنتي خطفتي ابن ثريا وهي سقطتك ولا العكس، وليه أخوكي قالي إنه المسئول عن خطف ابني من عشرين سنة، أشك في مين طيب في أمي ولا نرجس الهطلة ولا عايدة اللي متعرفش حاجة ولا أشك في سيد ابن أمي وأبويا عشان مخلفش من وداد مراته".

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

يدور مسلسل جعفر العمدة حول تاجر يمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات، سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.