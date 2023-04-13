"جعفر العمدة" الحلقة 22.. معركة بين رمضان وبلال شامة

دارت معركة بين بلال شامة "مجدي بدر" ومحمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، إذ أن الأول كان قد خطف نجل رمضان منذ ١٩ عاما أثناء ولادة مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى له في المستشفى.

جعفر العمدة

وكان جعفر في منزل سيف "أحمد داش" صديقه ووقتها طرق شامة باب المنزل وحين وقعت عينه في عين جعفر هم بالعدو بعيدًا إلا أن الأخير لحقه وأمسك به وقام بضربه ضربًا مبرحًا.

وأخبره شامة أن من قام بطلب خطف ابنه منه أحد من أهل منزله وأن ابنه عايش وليس ميتًا وحاول مساومته على مبلغ مالي لإخباره أين ابنه إلا أن رمضان قام بضربه أكثر.

وحاول سيف أن يحوش بينهما بسبب أن شامة كاد أوشك أن يموت من الضرب إلا أن رمضان قام بإبعاده من أجل إجبار شامة على الاعتراف أين ابنه، إذ سبق وقال رمضان إنه من قبل أن يرى خاطف ابنه بمجرد النظر في عينيه سيعرفه.

مواعيد "جعفر العمدة" الحلقة 21

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.