الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. موعد العرض والقنوات الناقلة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

حالة من الترقب تسيطر على جمهور مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، بعدما شهد اللقاء الأول بين جعفر وبلال شامة "مجدي بدر"، الذي قام باختطاف نجله منذ 19 عامًا أثناء ولادة مي كساب الزوجة الأولى له في المستشفى.

وانتهت الحلقة على أن جعفر كان برفقة أحمد داش "سيف" الذي يجسد دور صديقه في المسلسل حتى طرق الباب بلال شامة وفوجئ بوجود رمضان الذي قام على الفور والنظر إليه بشدة ومن ثم ملاحقته، لتنتهي الحلقة 21 من المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان على قناة   dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 22 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء، كما يعرض على dmc الساعة 10.15 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

ويشارك رمضان عدد من النجوم والنجمات منهم زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.

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مسلسل جعفر العمدة هو اجتماعي تدور أحداثه داخل حي السيدة زينب لواحد من كبار التجار وهو جعفر العمدة المتزوج من ثلاث نساء هن إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي، حتى يلتقي بالفنانة زينة وتجسد دور زوجته الرابعة.

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