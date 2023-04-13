مسلسل سره الباتع كواليس الحلقة 23.. حامد يقرر إرسال رسالة للفرنسيين مع جثمان «بيلو»

يستعد المواطنين لبدء الحلقة 23 من مسلسل سره الباتع، والتي تدور أحداثه حول النضال الوطني، وطريقة تصدي الاحتلال الفرنسي لهم، كما يحاكي أحداث ثورة 25 من يناير 2011، وما تلاها من أحداث دامية في سيناء، إذ نفذت الجماعات الإرهابية والتكفيرية العديد من الجرائم ضد رجال الشرطة، والجيش، والمواطنين.

كواليس مسلسل سره الباتع الحلقة 23

يقرر حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد السعدني، في أحداث الحلقة 23 من مسلسل سره الباتع، إرسال جثمان بيلو، الجنرال الفرنسي، على فرس، ومعه رسالة تشرح طريقة قتله، وتبرر أسباب ذلك، ويكتبها لهم بوشار، الجندي الفرنسي المنشق، والذي يجسد دوره الفنان شريف حافظ، ويكتب الرسالة إليهم باللغة الفرنسية.

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سره الباتع"

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.