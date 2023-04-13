الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مصابين جدد من ضحايا انفجار أسطوانة غاز بعقار في كرداسة

حادث انفجار أسطوانة
حادث انفجار أسطوانة غاز

لقي أحد المصابين فى حادث انفجار أسطوانة غاز بعقار فى كرداسة مصرعهما متأثرًين بحروق أصيبا بها، ليصل عدد المتوفين إلى 5 أشخاص، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة للعقار الذى شهد الحادث منذ عدة أيام، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا، وتبين من خلال المعاينة أن العقار مكون من 3 طوابق وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضى، والطابق الأول.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، فحصًا أفاد أن العقار يحتاج لترميم ولا توجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة لحين انتهاء التحقيقات.

أحد المصابين حادث انفجار أسطوانة غاز عقار 5 أشخاص

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