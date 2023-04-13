تشغيل وحدة المناظير ببلبيس ضمن خطة تفعيل مركز طوارئ متكامل بالمستشفى

قامت الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير الإدارة، والدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية، بتفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بمستشفى بلبيس المركزي، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والفرق الطبية بها، والتي تشمل منظار معدة وقولوني ومراري، بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٥ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان، وإجراء أول عملية ربط دوالي المريء، لمريض كبد يعاني من قيئ دموي بالمستشفى.

جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور، وبدعم الدكتور محمد حسنين مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد ثلاثة أيام فقط من زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية للمستشفى، يرافقه لجنة موسعة تضم مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والمشرف العام علي مناظير الجهاز الهضمي بالمديرية، ونخبة من الأطباء الأساتذة والاستشارين بجامعة الزقازيق، ومستشفى الأحرار التعليمي، في التخصصات الطبية النادرة مثل "جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر، وجراحة الأوعية الدموية" وغيرها، لمعاينة مباني المستشفى علي الطبيعة، ومناقشة تجهيز وتفعيل مركز إصابات وطوارئ متكامل بمستشفى بلبيس، يضم كافة التخصصات الطبية بها مثل "العظام، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة، والقلب والصدر، والأوعية الدموية، والتخدير، والطوارئ، والعنايات المركزة، والمناظير وغيرها"، لخدمة المرضي والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.