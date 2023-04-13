الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بيطري الشرقية يُنظم ندوة تثقيفية عن الرعاية الصحية البيطرية

الندوة
الندوة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها مع رفع  الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات  التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الإرشاد – الإدارة الإستراتيجية ) ندوة تثقيفية بالتعاون مع مجمع الإعلام بالشرقية و بالإشتراك مع مديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالشرقية  والتي أقيمت بمجمع الإعلام بالشرقية بعنوان( دور مديرية الطب البيطري في الرعاية الصحية البيطرية الشاملة للعجلات العشار عالية الإنتاجية المُسلمة ضمن مبادرة حياة كريمة و الوقاية من الأمراض المشتركة ) و ذلك بحضور فضيلة الدكتور أحمد السيد نيابة عن فضيلة وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.

أوضح اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن هذة الندوة جاءت في إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري و في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات ( الزراعة و التضامن و الأوقاف) حيث تم تسليم عدد ( ٤٤ ) ماشية من العجلات العشار عالية الإنتاجية بقرى الحسينية و صان الحجر.

و أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية  فور استلام الماشية باللجنة المشكلة من الطب البيطري والزراعة والأوقاف و التضامن الاجتماعي قامت بالفحص الظاهري الشامل كما قامت بالمسح التناسلي الشامل لتأكيد إيجابية العشر و تحديد عمر الجنين و متابعة الحالة الصحية له  كما قامت بتشكيل لجنة مركزية من المديرية من الإدارات المختصة و لجنة فرعية من إدارة الحسينية البيطرية والتي وضعت برنامج للتحصين ضد الأمراض الوبائية و سحب عينات للفحص ضد الأمراض المشتركة كما قامت بالتأمين عليها عن طريق صندوق التأمين على الماشية التابع لوزارة الزراعة و تصميم كارت متابعة دورية يشمل جميع الفحوصات اللازمة و تقديم التوعية الإرشادية بالإشتراك مع مديرية الزراعة للتعريف بالنظام الغذائي اللازم للحفاظ على هذه الماشية من أمراض سوء التغذية و الحفاظ على إنتاجيته و تم التوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان و طرق الوقاية منها و عرض دور المديرية من خلال الإدارات المختصة  للوقاية من الأمراض المشتركة.

و شهدت الندوة مناقشة مثمرة عرض فيها الحضور استفساراتهم مقدمين الشكر للمحاضرين علي  بالمعلومات والإرشادات التي حصلوا عليها خلال الندوة للوصول إلي غذاء صحي وآمن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

الإدارة الاستراتيجية الاستراتيجي استفسارات الثروة الحيوانية الحالة الصح التناسل

الأكثر قراءة

سامح شكرى: سيتم عقد قمة بين رئيسى مصر وتركيا

أسماء مصابي حادث طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية" لـ 18 مايو

وثائقي «الملكة كليوباترا».. لماذا أغضب «البرومو» المصريين؟

«سفراء دولة التلاوة».. تلاوة عطرة بصوت القارئ إبراهيم جمال القرجاوي من أمريكا

فى عيد ميلادها.. تعرف أشهر الأفلام التى قدمتها إسعاد يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح