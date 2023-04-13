بيطري الشرقية يُنظم ندوة تثقيفية عن الرعاية الصحية البيطرية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الإرشاد – الإدارة الإستراتيجية ) ندوة تثقيفية بالتعاون مع مجمع الإعلام بالشرقية و بالإشتراك مع مديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالشرقية والتي أقيمت بمجمع الإعلام بالشرقية بعنوان( دور مديرية الطب البيطري في الرعاية الصحية البيطرية الشاملة للعجلات العشار عالية الإنتاجية المُسلمة ضمن مبادرة حياة كريمة و الوقاية من الأمراض المشتركة ) و ذلك بحضور فضيلة الدكتور أحمد السيد نيابة عن فضيلة وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.

أوضح اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن هذة الندوة جاءت في إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري و في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات ( الزراعة و التضامن و الأوقاف) حيث تم تسليم عدد ( ٤٤ ) ماشية من العجلات العشار عالية الإنتاجية بقرى الحسينية و صان الحجر.

و أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية فور استلام الماشية باللجنة المشكلة من الطب البيطري والزراعة والأوقاف و التضامن الاجتماعي قامت بالفحص الظاهري الشامل كما قامت بالمسح التناسلي الشامل لتأكيد إيجابية العشر و تحديد عمر الجنين و متابعة الحالة الصحية له كما قامت بتشكيل لجنة مركزية من المديرية من الإدارات المختصة و لجنة فرعية من إدارة الحسينية البيطرية والتي وضعت برنامج للتحصين ضد الأمراض الوبائية و سحب عينات للفحص ضد الأمراض المشتركة كما قامت بالتأمين عليها عن طريق صندوق التأمين على الماشية التابع لوزارة الزراعة و تصميم كارت متابعة دورية يشمل جميع الفحوصات اللازمة و تقديم التوعية الإرشادية بالإشتراك مع مديرية الزراعة للتعريف بالنظام الغذائي اللازم للحفاظ على هذه الماشية من أمراض سوء التغذية و الحفاظ على إنتاجيته و تم التوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان و طرق الوقاية منها و عرض دور المديرية من خلال الإدارات المختصة للوقاية من الأمراض المشتركة.

و شهدت الندوة مناقشة مثمرة عرض فيها الحضور استفساراتهم مقدمين الشكر للمحاضرين علي بالمعلومات والإرشادات التي حصلوا عليها خلال الندوة للوصول إلي غذاء صحي وآمن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.