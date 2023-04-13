الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش خطة إدخال المرافق لمستشفى طنطا الجديد والسنطة المركزى

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعًا لمناقشة خطة إدخال المرافق لمستشفى طنطا الجديد والسنطة المركزي، وذلك بحضور الشركة المنفذة للمشروع وممثلي شركات المرافق.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ، حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من إنشاء المستشفيين، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة نظرًا لما سيقدمانه من خدمات طبية لجميع مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي مقام على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه ليكون بديلًا عن مستشفى المنشاوي العام ووصلت نسبة التنفيذ به 83%.في حين وصلت نسبة مستشفى السنطة إلى 80% حيث يقام على مساحة ٤٨٠٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٤٦٢ مليون جنيه.

وأضاف أنه تمت الموافقة على تعديـل المرحلـة التعليميـة بالقـرار رقم 499 لسنة 2017 بتاريـخ 29/5/2017 م من مدرسـة ابتدائى إلى مدرسة تعليم أساسي بناحية عزبة على عبده– مركز قطور.


جاء ذلك أثناء ترؤس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، العميد هاني عامر المستشار العسكري، الأستاذ علي عبدالستار، السكرتير المساعد، والنواب "محمود الشامي، أحمد يحيي، عبدالله الشيخ، أحمد الشعراوي ومحمود أبوحسين، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

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