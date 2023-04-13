الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السلامة والصحة المهنية ندوة للشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية واقليم القناة

الشبكة الوطنية للطوارئ
الشبكة الوطنية للطوارئ

نظمت الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية لإقليم القناة وسيناء، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون الوزير محافظ الإسماعيلية والمدير الاقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمحافظة الإسماعيلية لإقليم القناة وسيناء، ندوة عن السلامة والصحة المهنية، حاضر فيها محمود حسن استاذ السلامة والصحة المهنية.

كما استعرض"حسن" تجربته العملية بقطاع السلامة والصحة المهنية بمدارس الإمارات من خلال عمله هناك على مدار ٢٥ عام، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تدريب وتأهيل العاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تحت إشراف اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون الوزير المحافظ والمدير الاقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمحافظة الإسماعيلية لإقليم القناة وسيناء.

وأشار "هنرى" إلى أن الندوة استهدفت نقل الخبرات للوصول لمستوى الاحتراف والتميز بتوعية العاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ بكافة الاساليب المتبعة عالميا فى  تدقيق تنفيذ إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، والحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، بالإضافة إلى توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

وعلى الجانب الآخر يشهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية اليوم الخميس، انطلاق عروض نوادى مسرح الإسماعيلية التي تقام خلال الفترة من 13 أبريل حتى 15 أبريل في تمام التاسعة مساءً.

يتضمن اليوم الأول عروض 13/4
مسرحية "سالب واحد" تأليف محمد عادل، إخراج خالد طه، مدة العرض 45 دقيقة، كما يشهد عرض مسرحية "يجعل يومى قبل يومك" تأليف توفيق الحكيم، إخراج حازم خطاب مدة العرض 45 دقيقة.

ويشهد اليوم الثاني عرض مسرحية "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحدينى؛ إخراج محمد سالم، 
مدة العرض 60 دقيقة.

وفي اليوم الثالث تعرض مسرحية "راشمون" تأليف عبدالحليم البشلاوى، إخراج أحمد يوسف، مدة العرض 50 دقيقة، كما تعرض مسرحية "شيلوا الميتين اللى تحت" تأليف إبراهيم حافظ، إخراج كريم عبدالسلام، مدة العرض 60 دقيقة.

 

وقال محمد نبيل مدير إقليم القناة وسيناء الثقافى، إن العروض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، وتأتي العروض ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وينظمها فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبدالرحمن، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل،  وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بإدارة محمد رشدى.

 

الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ الشبكة الوطنية للطوارئ بإقليم القناة الشبكة الوطنية لخدمات الطواريء اللواء هنرى إبراهيم

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