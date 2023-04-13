الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الحشيش" يقود عاملًا بمزرعة أسماك فى بورسعيد للسجن 15 عامًا

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم الخميس، بالسجن 15 عامًا لعامل مزرعة أسماك؛ لاتهامه بترويج "الحشيش" المخدر.
أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر يناير عام 2023 بدائرة قسم الجنوب ثاني والمتهم فيها محمد سلطان عبداللطيف أبوشعيشع، ويعمل عاملا في مزرعة سمكية ومقيما بمركز طلخا كفربساط الدقهلية، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وشهد محمد هشام محمد موسى، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب ثاني، بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم قائدا دراجة نارية بدون لوحات، ويسير عكس الاتجاه فضبطه وبتفتيشه عثر على 13 لفافة لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المضبوطات المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأجزاء النباتية الخضراء لنبات الحشيش البانجو القنب المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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