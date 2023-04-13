الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة للنصب والاحتيال فى القاهرة

عصابة
عصابة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة استيراد وتصدير، مقيم بالقليوبية، بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي عن طريق المغافلة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني، تبين عدم صحة أقوال المُبلغ، وبإعادة مناقشته، قرر تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالي من العملات الأجنبية إلى المحلية، ولدى وصوله، تفاجأ بتوقف سيارة ميكروباص، لم يتمكن من التقاط أرقامها، وبداخلها 3 أشخاص منتحلي صفة رجال شرطة، واصطحبوه داخل السيارة، واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في انتحال صفة رجال الشرطة واستقطاب راغبي استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وجرى ضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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