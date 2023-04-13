وليد فواز لـ"الدستور": "رسالة الإمام" تجربة غنية ومثمرة.. وشاركت في العمل لهذه الأسباب

أعرب الفنان وليد فواز، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "رسالة الإمام"، والذي يعرض حاليًا ضمن الماراثون الرمضاني 2023.

وعن أسباب مشاركته في العمل، قال "فواز" لـ"للدستور": "المسلسل تجربة غنية ومثمرة بكل ما تحمله الكلمة، ونحن نفتقد هذه النوعية من الأعمال الفنية منذ فترة، فالدراما قدمت العديد من الأعمال التي تشبه هذه النوعية منذ سنوات لكن لم تقدم بنفس الشكل الذي قدم في "رسالة الإمام" من حيث الشكل والمضمون".

وأضاف: "رشحني للعمل تامر محسن، وهو شخص له فضل كبير عليِّ، كما رشحني للمخرج الليث حجو، الذي أعلم عنه وعن أعماله الكثير، فهو مخرج كبير وتاريخه ملىء بالأعمال المهمة".

وتابع: "وجود شركة كبيرة بحجم ميديا هب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ الكبير خالد النبوي، كلها أمور جعلتني متحمس للغاية للمشاركة في هذا العمل الضخم".

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبيه، وإخراج السوري ليث حجو، ويعرض على قناة الحياة وdmc وcbc.