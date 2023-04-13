مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على "الإقليمي" بالمنوفية

استقبل مستشفى الباجور جثمان شاب توفي في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وآخر مصاب بجوار نزلة سعد عطية، حيث اصطدمت سيارة نقل أثناء عبورها بدراجة نارية.

و تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود بلاغ بإصابة شخص ومصرع اخر، في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي أمام نزلة سعد عطية،

وعلي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، والذي تبين له مصرع "د.ف.ع.ا" 39 عام مقيم قرية بنهاية التابعة لذات المركز، متأثرا بإصابات خطيرة نتيجة تعرضه لحادث، وإصابة آخر والذي تم وضعهم بمستشفى الباجور العام لمعاينة الجثة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصاب بعد تحويله لمستشفى شبين الكوم التعليمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.