مواعيد عرض مسلسل حرب بعد حديث السوشيال ميديا عن أولى حلقاته

أشاد العديد من رواد "السوشيال ميديا"، بأولى حلقات مسلسل حرب، للفنان أحمد السقا، والتي عرضت أمس الأربعاء، مشيدين بانطلاقة المسلسل، والتي شهدت العديد من الأحداث الهامة.

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع مسلسل حرب

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن المسلسل سيكون جاذبا نظرا لتكثيف الحلقات دون مط، كونه 10 حلقات فقط، إذ تدور أحداثه عن صراعات كبيرة بين التكفيري الظافر الذي يجسد دوره احمد السقا، ومحمد فراج الذي يلعب دور الضابط.

مواعيد عرض مسلسل حرب

ويعرض مسلسل حرب على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد عرض الحلقة الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، محمود البزاوى، سارة الشامى، عماد الطيب وعدد من ضيوف الشرف، وطرحت قناة ON البرومو الرسمي للعمل والذى كشف عن مواجهات بين أحمد السقا ومحمد فراج.