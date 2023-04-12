مسلسل حرب الحلقة 1.. "بطاقة" تقود لأصحاب تفجير الشقة

أوضحت أحداث الحلقة 1 من مسلسل حرب جهود ضابط الأمن “عمر” يجسد دوره الفنان محمد فراج في بحثه وراء المسئول عن التفجير الذي حدث بإحدى الشقق، بعد إبلاغ مالك الشقة عن التفجير لجهله بأسبابه.

مسلسل حرب الحلقة 1

وكشفت الحلقة أنه وأثناء تفتيش ضابط الأمن مكان الانفجار وقيامه بإجراءاته للكشف عن المتسبب فيه تبين وجود بطاقة صغيرة والعديد من الأدلة التي ستكون بمثابة مفتاح الضابط للوصول إلى الجناة الحقيقيين وراء هذا التفجير وهم بعض الشباب المنتمين للجماعة الإرهابية.

وقد بدأت أحداث مسلسل حرب كاشفة عن تقديم التكفيري "عمر" الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا فروض الولاء والطاعة لأمير الجماعة الإرهابية، كما كشفت عن قيامه بعملية إرهابية صغيرة من خلال استخدامه عبوة ناسفة، أصيب جرائها 16 شخصا من المواطنين.

وتدور أحداث مسلسل حرب في الحلقة 1 في إطار من التشويق والإثارة، إذ يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة على الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها، أما الفنان محمد فراج فيجسد داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني.

وقد عرضت الحلقة الأولى من مسلسل حرب مشهد ‏القاهرة عام 2015، وظهر فيه الفنان الشحات مبروك يتحدث عن لعبة تسمى "ملاكمة الشطرنج"، وهي اللعبة التي يمارسها ضابط الأمن "عمر" الذي يلعب دوره الفنان محمد فراج، حيث أشاد مبروك باللعبة مؤكدًا أنها تعلم القوة والذكاء ولا يعرفها كثيرون في مصر.

ومسلسل حرب الحلقة الأولى من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.