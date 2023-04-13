الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حرب الحلقة 1.. الأمن يصل لأرقام هواتف الإرهابيين الجديدة

مسلسل حرب
مسلسل حرب

كشفت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حرب عن تحديد ضباط الأمن لمكان الخلية الإرهابية التي كانت السبب وراء وقوع انفجار في إحدى الشقق وتم التوصل إلى مكان تجمعهم من خلال أرقام هواتفهم وهو مقهى فى وسط القاهرة، ثم كشفت الحلقة عن تخلص الإرهابيين بعد ذلك من هواتفهم فى القمامة، لتبدأ عملية بحث جديدة موسعة وذلك بعد الوصول لأرقامهم الجديدة وطريق سيرهم.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل حرب ملاحقة الضابط عمر جمال لشخص بعد العثور على وكر تصنيع قنابل داخل شقة فى إمبابة.

كما عرضت الحلقة أنه وأثناء ملاحقة أحد الأشخاص المشتبه بهم داخل المستشفى لاحظ الضابط شخصًا يدعى وفيق هارب من قوات الشرطة قامت القوات بمطاردته وضبطه وبدء استجوابه داخل قسم إمبابة.

في بداية عرض الحلقة الأولى من مسلسل حرب ظهر النجم أحمد السقا داخل معسكر تدريبى للعناصر الإرهابية من تنظيم داعش الإرهابى بدولة ليبيا وإعلانه المبايعة لأمير على تنفيذ أوامره وذلك خلال عام 2014.

وغيّر "الظافر" خطته لتنفيذ عملية إرهابية جديدة خشية ضبط أعوانه أو كشف مخططه بعد ما ضبط قوات الأمن أحد مساعديه.

وتدور أحداث مسلسل حرب في الحلقة 1 في إطار من التشويق والإثارة، إذ يخوض أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

أما الفنان محمد فراج فيجسد داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني.

وعرضت حلقة اليوم الحلقة الأولى من مسلسل حرب مشهد ‏القاهرة عام 2015، ظهور الفنان الشحات مبروك ويلعب دور مدرب ملاكمة وهو يتحدث عن لعبة تسمى "ملاكمة الشطرنج"، وهي اللعبة التي يمارسها ضابط الأمن" عمر" الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، حيث أشاد مبروك باللعبة مؤكدًا أنها تعلم القوة والذكاء ولا يعرفها كثيرون في مصر.

ومسلسل حرب الحلقة الأولى من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب  على 10 حلقات فقط.

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